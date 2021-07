Federica Pellegrini | le lacrime dei fan | la brutta notizia è arrivata nel cuore della notte

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nessuno mai nella storia del nuoto femminile aveva disputato cinque finali consecutive alle Olimpiadi fino a oggi.è stata la prima a riuscirci. Un primato eccezionale quello raggiunto dalla campionessa italiana che ha chiuso al settimo posto la finale di Tokyo 2020, finale che è l'ultima gara da professionistaveneta. "Questa è stata la mia ultima finale olimpica, è giusto lasciare" Dopo aver disputato l'ultima garasua carriera,serena e anche soddisfatta per la prestazione ha parlato ai microfoniRai e ha ...

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna…

Dache chiude settima la sua carriera olimpica nei 200 stile libero alle eliminazioni di Giorgi e Fognini nel tennis passano per Irma Testa, il bronzo del canottaggio e il basket con ...'Me la sono goduta, mentre nuotavo sorridevo'.nella sua ultima finale olimpica nel 200 metri stile libero arriva al settimo posto e chiude, a 33 anni , una carriera ricca di titoli. La nuotatrice veneta adesso gareggerà nella ...Federica Pellegrini compie l'ennesima impresa della sua carriera: il CT azzurro Roberto Mancini ne esalta le gesta, paragonandola al capitano Giorgio Chiellini ...