Fede è la più grande, anche come continuità. Ora lo sport le trovi un ruolo per il futuro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la quinta finale olimpica ci interessa il domani, perché è lì che ci aspettiamo di ritrovare il suo contributo alla crescita dello sport Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la quinta finale olimpica ci interessa il domani, perché è lì che ci aspettiamo di ritrovare il suo contributo alla crescita delloRead More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Gazzetta_it : Fede è la più grande, anche come continuità. Ora lo sport le trovi un ruolo per il futuro #Tokyo2020 - MariaElenaCapo2 : RT @acciokindness: I cinque cerchi: Atene 2004 Pechino 2008 Londra 2012 Rio 2016 Tokyo 2021 Federica Pellegrini: campionessa immensa ora… - Michy_92 : RT @Gazzetta_it: Fede è la più grande, anche come continuità. Ora lo sport le trovi un ruolo per il futuro #Tokyo2020 - Agnes0777 : Gli ultimi 200m, la quinta ed ultima olimpiade, nulla più da dimostrare. Difficile pensare al nuoto senza la Divina… - scultiespeast : RT @Deltacetum: Io devo ammettere di non averla mai trovata particolarmente simpatica, anzi, però come atleta la stimo tantissimo. Nessuna… -