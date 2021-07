E’ giallo sul carabiniere morto dopo la partita di calcio: troppe lesioni, la famiglia apre un’inchiesta (Di mercoledì 28 luglio 2021) La famiglia del militare, deceduto il 24 gennaio del 2019, ha richiesto che venisse aperta un’inchiesta sulle cause del decesso che era stato frettolosamente archiviato come un arresto cardiocircolatorio, ma gli aspetti che non tornano sono tanti Si apre una seconda inchiesta sulla morte di Eugenio Fasano, il carabiniere di 39 anni deceduto (ipoteticamente) a seguito di un malore durante una partita di calcetto il 24 gennaio del 2019. Sebbene il caso sia stato immediatamente archiviato con la dicitura di decesso da arresto cardiocircolatorio, la famiglia non ha mai creduto a questa ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladel militare, deceduto il 24 gennaio del 2019, ha richiesto che venisse apertasulle cause del decesso che era stato frettolosamente archiviato come un arresto cardiocircolatorio, ma gli aspetti che non tornano sono tanti Siuna seconda inchiesta sulla morte di Eugenio Fasano, ildi 39 anni deceduto (ipoteticamente) a seguito di un malore durante unadi calcetto il 24 gennaio del 2019. Sebbene il caso sia stato immediatamente archiviato con la dicitura di decesso da arresto cardiocircolatorio, lanon ha mai creduto a questa ...

