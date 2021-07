Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz interessa a Barça e Real ma De Laurentiis lo blinda (Di mercoledì 28 luglio 2021) In un album vagamente stropicciato ci sono tante foto: sono "fresche", neanche un po' ingiallite, e raccontano un uomo, con i suoi venticinque anni, e le sue verità. Cerchi Fabian Ruiz e lo trovi, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) In un album vagamente stropicciato ci sono tante foto: sono "fresche", neanche un po' ingiallite, e raccontano un uomo, con i suoi venticinque anni, e le sue verità. Cerchie lo trovi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli, altro problema per Demme al ginocchio: oggi sarà operato a Villa Stuart Commenta per primo Brutta tegola per Luciano Spalletti a Dimaro, dato che durante l'ultima amichevole contro la Pro Vercelli si è infortunato Diego Demme. Il centrocampista tedesco è stato travolto in ...

Calciomercato Napoli, Giuntoli torna all'assalto di Tsimikas Corriere dello Sport Napoli, calciomercato: in arrivo un difensore per l’Under 17 Il Napoli mette a segno un colpo per il vivaio Il Napoli si aggiudica Tuccillo Alessandro, terzino destro classe 2005. A riportarlo è ...

Calciomercato, ufficiale: ceduto Alessio Zerbin al Frosinone Il Napoli cede il classe 1999 a titolo temporaneo Il Napoli ha ceduto Alessio Zerbin al Frosinone, ad annunciarlo è il club ciociaro tramite i suoi canali ...

