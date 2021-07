Calcio | Inter | Crotone travolto 6-0 in amichevole

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Goleada dell'che in un match, giocato ad Appiano Gentile, travolge 6-0 il. Tre gol per tempo per la squadra di Inzaghi a segno con Satriano, Dimarco, Calhanoglu nella prima frazione e con Pinamonti, Sensi e Brozovic nella ripresa.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Il grande protagonista dell'estate nerazzurra realizza il primo gol della sfida di testa da calcio d'angolo 1': Partiti! L'Inter di Simone Inzaghi scende in campo in maglia nerazzurra con Calhanoglu ...Milano, 28 lug. - (Adnkronos) - "Sono contento di essere qui e di aver rivisto i miei compagni. Ho grande entusiasmo e molta carica per questa nuova stagione, sono sicuro che andrà bene. Voglio trovar ...