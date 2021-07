Beach Volley, Olimpiadi Tokyo, Carambula: “Rimpianto per il primo set”, Rossi: “Non vogliamo mollare” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Enrico Rossi e Adrian Carambula sono usciti sconfitti nel match odierno, del torneo di Beach Volley dei Giochi Olimpici di Tokyo, per mano della coppia qatariota Cherif-Ahmed con il punteggio di 2-0, mentre i parziali sono stati 24-22 e 21-13. Un impegno che, come si sapeva, sarebbe stato complicato per i nostri alfieri, dato che si trovavano al di là della rete la coppia numero uno del ranking. Una sconfitta che, a questo punto, mette di fronte Rossi-Carambula alla necessità di vincere contro gli svizzeri Heidrich-Gerson nell’ultimo match della pool C (venerdì 30 luglio, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Enricoe Adriansono usciti sconfitti nel match odierno, del torneo didei Giochi Olimpici di, per mano della coppia qatariota Cherif-Ahmed con il punteggio di 2-0, mentre i parziali sono stati 24-22 e 21-13. Un impegno che, come si sapeva, sarebbe stato complicato per i nostri alfieri, dato che si trovavano al di là della rete la coppia numero uno del ranking. Una sconfitta che, a questo punto, mette di frontealla necessità di vincere contro gli svizzeri Heidrich-Gerson nell’ultimo match della pool C (venerdì 30 luglio, ...

