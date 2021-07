Bando contributo per iscrizione e frequenza asilo nido, domande dal 2 agosto al 30 ottobre (Di mercoledì 28 luglio 2021) È stato pubblicato il Bando di concorso “contributo per iscrizione e frequenza asilo nido" anno educativo 2020-2021, per i figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex IPOST. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) È stato pubblicato ildi concorso “per" anno educativo 2020-2021, per i figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex IPOST. L'articolo .

