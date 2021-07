Back 4 Blood in un nuovo video che mostra la modalità co-op e PvP in vista della beta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Back 4 Blood che mostra i più intensi momenti di azione cooperativa e PvP che i giocatori potranno aspettarsi nell'open beta in arrivo, con accesso anticipato il 5 agosto. L'open beta includerà la nuovissima modalità PvP, "Sciame", nella quale due squadre di quattro giocatori si affrontano in una serie di round al meglio di tre, scambiandosi i ruoli tra Sterminatori e Infestati, oltre a contenuti aggiuntivi per la campagna. L'open beta inizierà ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno pubblicato untrailer dichei più intensi momenti di azione cooperativa e PvP che i giocatori potranno aspettarsi nell'openin arrivo, con accesso anticipato il 5 agosto. L'openincluderà la nuovissimaPvP, "Sciame", nella quale due squadre di quattro giocatori si affrontano in una serie di round al meglio di tre, scambiandosi i ruoli tra Sterminatori e Infestati, oltre a contenuti aggiuntivi per la campagna. L'openinizierà ...

Advertising

svarioken : ?? Su Alienware Arena, chiavi per la beta di Back 4 Blood. • - Tech_Gaming_it : Back 4 Blood: Contenuti dell'Open BETA e nuovo Trailer - Eurogamer_it : Nuovo video per #Back4Blood tra modalità co-op e PvP. - GamingToday4 : Back 4 Blood: il trailer dell’open beta conferma le date dei test in agosto - zazoomblog : Back 4 Blood: nuovo trailer mostra l'azione co-op e PvP -