Attenzione alla truffa sul Green Pass che gira su Whatsapp, parte tutto da un finto messaggio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Inoltre stando a quanto riportato da Today.it , sul dark web sarebbe già possibile entrare in possesso di Green Pass contraffatti al costo di un centinaio di euro. Il consiglio agli utenti che stanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione alla Attenzione alla truffa sul Green Pass che gira su Whatsapp, parte tutto da un finto messaggio La truffa che sta girando in questi giorni su Whatsapp e che riguarda il Green pass in realtà non è del tutto una novità, ma con l' estensione dell'obbligo del lasciapassare verde a numerosi altri ...

Borsa Italiana Oggi 28 luglio 2021: Ftse Mib in rialzo, crolla Moncler Il contesto di riferimento è negativo e proprio questo fattore potrebbe essere alla base dell'... Inevitabile, quindi, che l'attenzione degli investitori sia rivolta a quei titoli che pubblicano o sono ...

Poste Italiane, attenzione alla nuova truffa del finto sms che ti svuota il conto QuiFinanza L’inquinamento acustico danneggia anche le praterie sottomarine di Posidonia (VIDEO) Dalle eliche di navi, pescherecci e barche da diporto, agli airguns utilizzati per cercare petrolio e gas fino ai sonar militari, la specie umana sta L'inquinamento acustico danneggia anche le prater ...

Sileri: "Green pass obbligatorio per lavorare? Idea da considerare" Dal 6 agosto ci vorrà il Green pass anche per mangiare al ristorante del Senato? "Certo che sì, se la norma vale fuori, vale anche dentro le istituzioni. Vi ricordo che il bar del Senato chiudeva dopo ...

