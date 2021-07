Atp Kitzbuhel 2021, Cecchinato si ferma al secondo turno: Altmaier avanza in due set (Di mercoledì 28 luglio 2021) Marco Cecchinato è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp di Kitzbuhel 2021. Sulla terra rossa austriaca il palermitano viene battuto dal tedesco Daniel Altmaier al termine di un match in cui non si è visto sicuramente un bel tennis da ambo le parti. Risultato finale di 6-4 6-4 in un’ora e trentasette minuti, si chiude dunque agli ottavi l’avventura dell’azzurro in una delle ultime chance stagionali sulla sua superfice preferita. Nel primo set è Cecchinato a conquistare per primo in apertura un break di vantaggio, ma non lo concretizza al servizio e subisce il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Marcoè stato eliminato aldel torneo Atp di. Sulla terra rossa austriaca il palermitano viene battuto dal tedesco Danielal termine di un match in cui non si è visto sicuramente un bel tennis da ambo le parti. Risultato finale di 6-4 6-4 in un’ora e trentasette minuti, si chiude dunque agli ottavi l’avventura dell’azzurro in una delle ultime chance stagionali sulla sua superfice preferita. Nel primo set èa conquistare per primo in apertura un break di vantaggio, ma non lo concretizza al servizio e subisce il ...

