Annapurna Interactive Showcase 2021 | nuovi annunci all' evento oltre a Stray e Solar Ash

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sebbenenon sia certamente l'editore più grande del settore, si è affermato tra gli editori indipendenti di più alto profilo attraverso giochi come The Unfinished Swan, The Pathless, Telling Lies e Outer Wilds per citarne giusto alcuni. E presto vedremo molto, molto di più riguardo i suoi giochi, perché domani l'editore terrà una diretta streaming. L'avrà luogo domani 29 luglio alle ore 21. In questo frangente scopriremo novità su giochi comeAsh e, ma, come precisato dal trailer di ...

Stray e SolarAsh all'evento AnnapurnaInteractiveShowcase2021. Appuntamento per domani sera alle 21 con Annapurna Interactive Showcase 2021: tanta attesa per Stray, SolarAsh

presenterà i suoi nuovi giochi in uscita tra 2021 e 2022 durante un nuovissimo showcase, in programma per il 29 luglio alle ore 21:00 italiane. Durante l'evento in diretta, gli ... Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Hades (Supergiant Games) The Last of Us: Parte 2 (Naughty Dog / SonyEntertainment) Ghost ... Annapurna organizza uno showcase per la giornata di domani | Il publisher non ha svelato nulla su quali dei suoi titoli saranno presenti.