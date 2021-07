Anche l'Aifa approva il vaccino Moderna per i ragazzi di 12-17 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Agenzia del farmaco dà il via libera al secondo vaccino per gli adolescenti, dopo Pfizer. Venerdì scorso era arrivata l'autorizzazione dell'Ema. Per i bambini al di sotto dei 12 anni l'Fda negli Usa ha chiesto alle aziende un supplemento di indagine. Vuole capire se i casi di... Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Agenzia del farmaco dà il via libera al secondoper gli adolescenti, dopo Pfizer. Venerdì scorso era arrivata l'autorizzazione dell'Ema. Per i bambini al di sotto dei 12l'Fda negli Usa ha chiesto alle aziende un supplemento di indagine. Vuole capire se i casi di...

