?Kaio Jorge | la Juve ha tutte le carte in mano E deciderà

Un passaggio svolta, quello di 48 ore fa, raccontato in esclusiva da Sportitalia.Kaio Jorge promesso sposo della Juve, un accordo raggiunto con l'agente Bertolucci e con tutto il suo entourage. Un accordo che ha mandato in seconda fila sia il Milan che il Benfica. La Juve ha tutte le carte in mano, l'intesa per la scadenza del contratto (a dicembre). Ora, per evitare che il Santos non riceva zero euro, è possibile che la Juve stabilisca un indennizzo, non superiore ai due milioni, entro la conclusione del mercato. In modo da portare subito ...

