Uomini e Donne, l'ex tronista Luca Dorigo: "Incaz*ato nero. Ora faccio il parquettista". Poi la rivelazione su Maria De Filippi (Di martedì 27 luglio 2021) Correva l'anno 2005 quando, per la prima volta, il pubblico di Canale 5 conobbe Luca Dorigo, dj ed ex tronista di Uomini e Donne. Intervistato da Fanpage, ha spiegato com'è la sua vita ora, alla luce soprattutto delle chiusure causate dalla pandemia. "Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso", ha esordito. Poi ha spiegato: "Se fossi il proprietario di una discoteca sarei Incaz*ato nero per questa situazione. Sono sostanzialmente un 'dipendente' del settore e sono comunque Incaz*ato

