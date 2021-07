Un’app contro la zanzara tigre. Progetto della Federico II promosso da Procida Capitale della Cultura (Di martedì 27 luglio 2021) Scaricare Un’app, individuare un sito con acqua che ristagna e può contenere larve di zanzara tigre, condividere attraverso lo smartphone il sito e soprattutto provvedere a eliminare il ristagno, se possibile e diffondere la pratica presso amici e conoscenti. Procida prova attraverso la “citizen science” e il Progetto “Stoptigre” del dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli a liberarsi della zanzara tigre, un insetto che contribuisce alla trasmissione di patologie. Il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) Scaricare, individuare un sito con acqua che ristagna e può contenere larve di, condividere attraverso lo smartphone il sito e soprattutto provvedere a eliminare il ristagno, se possibile e diffondere la pratica presso amici e conoscenti.prova attraverso la “citizen science” e il“Stop” del dipartimento di Biologia dell’UniversitàII di Napoli a liberarsi, un insetto che contribuisce alla trasmissione di patologie. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Un’app contro Un'app contro la zanzara tigre. Progetto della Federico II promosso da Procida Capitale della Cultura - Ildenaro.it Il Denaro