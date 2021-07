Ufficiale: Foggia, Andrea Rizzo Pinna ha firmato un biennale (Di martedì 27 luglio 2021) È Ufficiale, Andrea Rizzo Pinna è un nuovo calciatore del Foggia. Il classe 2000 ex Atalanta, SPAL e Palermo, ha firmato un biennale con opzione per il terzo. Centrocampista centrale, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Vis Artena. Foto: Twitter Foggia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Èè un nuovo calciatore del. Il classe 2000 ex Atalanta, SPAL e Palermo, hauncon opzione per il terzo. Centrocampista centrale, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Vis Artena. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SanSeveroNews : I carabinieri di Ascoli Satriano hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 26enne del pos… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #26luglio /3 Prestiti in #serieC #Foggia: dalla #Ternana l'attaccante… - TernanaNews : UFFICIALE - Ferrante è un nuovo giocatore del Foggia - sportli26181512 : Seregno, UFFICIALE: colpo Fumagalli per la porta, preso l'ex Foggia: Con un comunicato sulla pagina Facebook il Ser… - TernanaNews : UFFICIALE - Ferrante è un nuovo giocatore del Foggia -