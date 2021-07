Tokyo 2020, Baalla come Tyson: prova a mordere l’avversario (Di martedì 27 luglio 2021) Ha provato ad emulare il morso di Mike Tyson all’orecchio di Evander Holyfield, è successo anche questo nel torneo olimpico di pugilato a Tokyo. Protagonista il marocchino Youness Baalla il quale, in preda alla frustrazione per l’incontro valido per i sedicesimi di finale dei pesi massimi ormai perso, ha tentato di azzannare al volto nel terzo ed ultimo round il suo avversario, il neozelandese David Nyika, che si è prontamente ritratto lamentandosi con l’arbitro che non ha però sanzionato il comportamento del pugile nordafricano. L’incontro è stato regolarmente vinto dal neozelandese che a fine gara ha così commentato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Hato ad emulare il morso di Mikeall’orecchio di Evander Holyfield, è successo anche questo nel torneo olimpico di pugilato a. Protagonista il marocchino Younessil quale, in preda alla frustrazione per l’incontro valido per i sedicesimi di finale dei pesi massimi ormai perso, ha tentato di azzannare al volto nel terzo ed ultimo round il suo avversario, il neozelandese David Nyika, che si è prontamente ritratto lamentandosi con l’arbitro che non ha però sanzionato il comportamento del pugile nordafricano. L’incontro è stato regolarmente vinto dal neozelandese che a fine gara ha così commentato ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - Corriere : Pellegrini alla sfida finale: in acqua alle 3,40. Il programma di domani e tutti gli italiani in gara - Moixus1970 : RT @Corriere: Pellegrini alla sfida finale: in acqua alle 3,40. Il programma di domani e tutti gl... -