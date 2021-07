Tagliavento: “Il VAR in Serie B aiuterà arbitri e calciatori. E’ fondamentale” (Di martedì 27 luglio 2021) Il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, ex arbitro, commenta con l’ANSA l’ufficializzazione da parte del consiglio della Figc dell’introduzione della tecnologia del VAR anche nel campionato di Serie B. Queste le sue parole: “Il VAR è uno strumento che aiuta sia gli arbitri che le società. Non posso che accogliere in maniera più che favorevole, prima da ex arbitro e poi da dirigente di una squadra, la decisione di introdurlo anche in Serie B. Il VAR aiuta ad avere un risultato più giusto, abbassando le possibilità di errore dei fischietti. E’ una tecnologia fondamentale che permetterà anche in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Il vicepresidente della Ternana, Paolo, ex arbitro, commenta con l’ANSA l’ufficializzazione da parte del consiglio della Figc dell’introduzione della tecnologia del VAR anche nel campionato diB. Queste le sue parole: “Il VAR è uno strumento che aiuta sia gliche le società. Non posso che accogliere in maniera più che favorevole, prima da ex arbitro e poi da dirigente di una squadra, la decisione di introdurlo anche inB. Il VAR aiuta ad avere un risultato più giusto, abbassando le possibilità di errore dei fischietti. E’ una tecnologiache permetterà anche in ...

