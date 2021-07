Salvini torna al Papeete e fa un selfie con Denis Dosio. È polemica. L’ex Gf: “Sciallatevi, questo virus vi fa male” (Di martedì 27 luglio 2021) Matteo Salvini torna al Papeete Beach, il celebre stabilimento balneare di Milano Marittima che tutti ricordano nell’estate del 2019, quando l’allora ministro dell’Interno a torso nudo animava le folle dalla consolle con mojito alla mano, mentre a Roma si consumava lo strappo del governo gialloverde. In questi giorni il leader della Lega è tornato nel lido tra i più famosi della riviera romagnola dove ha incontrato l’influencer Denis Dosio, 20 anni, ex protagonista del “Grande Fratello Vip” espulso per una bestemmia. I due hanno fatto alcuni selfie insieme pubblicati poi ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) MatteoalBeach, il celebre stabilimento balneare di Milano Marittima che tutti ricordano nell’estate del 2019, quando l’allora ministro dell’Interno a torso nudo animava le folle dalla consolle con mojito alla mano, mentre a Roma si consumava lo strappo del governo gialloverde. In questi giorni il leader della Lega èto nel lido tra i più famosi della riviera romagnola dove ha incontrato l’influencer, 20 anni, ex protagonista del “Grande Fratello Vip” espulso per una bestemmia. I due hanno fatto alcuniinsieme pubblicati poi ...

