Roma, la manifestazione di «IoApro» contro il Green pass: insulti e spintoni ai giornalisti – Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Torna in piazza #IoApro, il movimento nato durante la pandemia per chiedere lo stop ai lockdown e alle limitazioni anti-Covid. Questa volta, i manifestanti, tra loro proprietari di bar e ristoranti, ma non solo, sono scesi in strada contro la certificazione verde: «Green pass? No, grazie». E’ questo lo slogan del sit-in che si sta svolgendo a Piazza del Popolo. «Per tutti gli italiani che vogliono essere liberi di scegliere» recita il manifesto della protesta. I presenti hanno intonato cori come «libertà, libertà». In piazza anche militanti di Forza Nuova e il leader Romano Giuliano Castellino. Alcuni ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Torna in piazza #, il movimento nato durante la pandemia per chiedere lo stop ai lockdown e alle limitazioni anti-Covid. Questa volta, i manifestanti, tra loro proprietari di bar e ristoranti, ma non solo, sono scesi in stradala certificazione verde: «? No, grazie». E’ questo lo slogan del sit-in che si sta svolgendo a Piazza del Popolo. «Per tutti gli italiani che vogliono essere liberi di scegliere» recita il manifesto della protesta. I presenti hanno intonato cori come «libertà, libertà». In piazza anche militanti di Forza Nuova e il leaderno Giuliano Castellino. Alcuni ...

Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - Corriere : No Green Pass, a Roma i ristoratori protestano contro l’introduzione del certificato ve... - EmbaCubaItalia : #GiùLeManiDaCuba socialista! Manifestazione di sostegno a #Cuba in Plaza Santa Prisca #Roma #Italia #26julio… - InfoAtac : #info #atac - Linea 119 da via Capo le Case devia in via della Mercede, via delle Covertite e via del Corso non ra… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Ad aprile hanno chiamato i ristoratori in piazza dopo aver incitato alle riaperture in violazione alla normativa anti #… -