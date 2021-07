Per Maga il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per insegnanti e studenti (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - "Il tracciamento dei contatti, insieme al sequenziamento e alla vaccinazione saranno fondamentali per gestire le prossime fasi della pandemia. Per quanto riguarda la scuola, io sarei a favore della vaccinazione obbligatoria non solo per il corpo docenti, ma anche per gli alunni". A spiegarlo all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), commentando la situazione Covid-19 attuale e le nuove disposizioni in materia di green pass e colorazione delle Regioni. "Mi sono sempre espresso a favore dell'estensione del green pass - continua l'esperto - in tutte le situazioni in cui è possibile prevedere ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - "Il tracciamento dei contatti, insieme al sequenziamento e alla vaccinazione saranno fondamentali per gestire le prossime fasi della pandemia. Per quanto riguarda la scuola, io sarei a favore della vaccinazione obbligatoria non solo per il corpo docenti, ma anche per gli alunni". A spiegarlo all'AGI Giovanni, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), commentando la situazione Covid-19 attuale e le nuove disposizioni in materia di green pass e colorazione delle Regioni. "Mi sono sempre espresso a favore dell'estensione del green pass - continua l'esperto - in tutte le situazioni in cui è possibile prevedere ...

