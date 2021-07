Napoli, non vuole rispettare il suo turno ed aggredisce infermeria con un macete (Di martedì 27 luglio 2021) Napoli. Una donna entra in ospedale e si avventa con un macete contro un’infermiera perché non voleva attendere il suo turno. A descrivere la vicenda, la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate. Ieri sera intorno alle 23, presso l’ospedale San Paolo a Fuorigrotta, una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 luglio 2021). Una donna entra in ospedale e si avventa con uncontro un’infermiera perché non voleva attendere il suo. A descrivere la vicenda, la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate. Ieri sera intorno alle 23, presso l’ospedale San Paolo a Fuorigrotta, una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

fanpage : 'Ci vorrebbe una macchina del tempo capace di tornare indietro al '73 a raccontare a quelle mamme in piazza coi car… - ciropellegrino : Un tempo a #Napoli si protestava per avere il #vaccino , non per rifiutarlo - GoalItalia : 520 presenze in azzurro, 121 goal ?? 'Quando vinci a Napoli, è la vittoria più bella del mondo perché’ non sono solo… - Enzucc1 : RT @GoalItalia: 520 presenze in azzurro, 121 goal ?? 'Quando vinci a Napoli, è la vittoria più bella del mondo perché’ non sono solo i gioca… - jesuuves : Menomale che fra qualche giorno mio nonno torna a Napoli, già in casa siamo toro, leone, cancro e vergine quindi no… -