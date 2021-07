Mass Effect Legendary Edition | un’infografica svela tutte le scelte dei giocatori – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Bioware ha pubblicato un’interessante infografica nella quale è possibile vedereledeidi..è una serie nella quale lesono importanti. Quasi tutti gli episodi, infatti, cambiano molto in base a come si è deciso di giocare, quali compagni scegliere e come comportarsi. Ognuno, quindi, ha giocato il “suo”e per questo motivo Bioware ha deciso di riassumere le decisioni di tutti i...