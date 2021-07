Maneskin live al Circo Massimo di Roma, ecco quando (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – Måneskin live per un concerto evento il 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma. Biglietti disponibili dalle 11 di domani su http://bit.ly/ManeskinVivo e presso i rivenditori autorizzati dalle ore 11 di lunedì 2 agosto. Sono tra i 15 artisti più ascoltati al mondo: dopo aver registrato il tutto esaurito per il loro tour nei palazzetti 2021/2022, dopo aver annunciato show nei maggiori festival europei e dopo aver ricevuto una delle massime onorificenze Romane “Lupa Capitolina”, Damiano e gli altri sono pronti a tornare a casa in grande stile e suonare nella location ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021)– Måneskinper un concerto evento il 9 luglio 2022 aldi. Biglietti disponibili dalle 11 di domani su http://bit.ly/Vivo e presso i rivenditori autorizzati dalle ore 11 di lunedì 2 agosto. Sono tra i 15 artisti più ascoltati al mondo: dopo aver registrato il tutto esaurito per il loro tour nei palazzetti 2021/2022, dopo aver annunciato show nei maggiori festival europei e dopo aver ricevuto una delle massime onorificenzene “Lupa Capitolina”, Damiano e gli altri sono pronti a tornare a casa in grande stile e suonare nella location ...

Advertising

SkyTG24 : Maneskin, il 9 luglio 2022 live al Circo Massimo: 'Per noi è un onore'. L'INTERVISTA - morena_faenza : RT @SkyTG24: Maneskin, il 9 luglio 2022 live al Circo Massimo: 'Per noi è un onore'. L'INTERVISTA - statodelsud : Maneskin, il 9 luglio 2022 live al Circo Massimo: “Per noi è un onore”. L’INTERVISTA - Pino__Merola : Maneskin, il 9 luglio 2022 live al Circo Massimo: “Per noi è un onore”. L’INTERVISTA - reddevilrm : RT @SkyTG24: Maneskin, il 9 luglio 2022 live al Circo Massimo: 'Per noi è un onore'. L'INTERVISTA -