LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | pioggia di bronzo! Centracchio e spadiste terze! Ceccon fa sognare nei 100 sl

(Di martedì 27 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 4, ma in Giappone si è già alla settima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 22 titoli in palio. Spiccano triathlon, surf, tiro a segno, nuoto, canoa slalom, mountain bike, tuffi, sollevamento pesi, equitazione, judo, scherma, taekwondo, ginnastica artistica e softball. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: ...

Eurosport_IT : Thomas Ceccon, Martina Carraro, Eva Lechner: tutti gli azzurri a caccia di una medaglia nella nottata! ????????… - fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - GPiziarte : RT @paoloigna1: Secondo Bronzo grazie alla squadra di spada femminile! #Tokyo2020 - caroliarita : La Gazzetta dello Sport: LIVE Olimpiadi, spada: l'Italia della spada è di bronzo! Battuta la Cina.… - DALEX911 : Olimpiadi Tokyo Italia: risultati live. Altri due bronzi, Pellegrini in finale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

di Claudio Franceschini) RISULTATI E PROGRAMMATOKYO 2020/ Diretta: bronzo a Maria Centracchio! DIRETTA ITALIA CINA SPADA FEMMINILE FINALE BRONZO: COME VEDERE LETOKYO 2020 ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 23 - 21): bronzo nella spada donne! (OIimpiadi) PROGRAMMA E RISULTATITOKYO 2020, MARTEDÌ 27 LUGLIO Piatto ricco ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Si va avanti a ritmo serratissimo, quasi senza fiato, in questa giornata che vede le azzurre affrontare le asiatiche, già vittoriose nel raggruppamento ...Stasera, giorno 27 luglio 2021, in TV le repliche della prima stagione del fortunato show condotto da Raffaella Carrà. Ma le dirette olimpiche 2020 e tanti film.