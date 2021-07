LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cresce l’attesa per il 4 di coppia e il 4 senza! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:59 E’ finalmente arrivato il momento delle prime finali A, saranno sei oggi e in tre ci sarà l’Italia: quattro senza maschile e quattro di coppia maschile e femminile. 01:56 Dopo l’allerta tifone, che ha cambiato i programmi di gara, oggi finalmente splende il sole in Giappone. 01:53 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare del Canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Programma di oggi Buonasera cari amici e cari amici di OA Sport e ben trovati alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01:59 E’ finalmente arrivato il momento delle prime finali A, saranno sei oggi e in tre ci sarà l’Italia: quattro senza maschile e quattro dimaschile e femminile. 01:56 Dopo l’allerta tifone, che ha cambiato i programmi di gara, oggi finalmente splende il sole in Giappone. 01:53 Buonasera e benvenuti alladella quarta giornata di gare delalledi2020. Programma di oggi Buonasera cari amici e cari amici di OA Sport e ben trovati alla...

Advertising

Eurosport_IT : FORZA RAGAZZI ???????? Segui la diretta testuale delle finali di canottaggio ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… - TakeMeTxJapan : RT @ilmatru: qualche link o live su twitch per il canottaggio? #GiochiOlimpici - ilmatru : qualche link o live su twitch per il canottaggio? #GiochiOlimpici - zazoomblog : LIVE Canottaggio Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4 di coppia e 4 senza di giocano una medaglia! - #Canottaggio… - OA_Sport : DIRETT LIVE - Giorno 5, oggi si disputeranno nuove finali, con altri 23 titoli in palio! Spiccano canottaggio, nuot… -