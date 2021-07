Leverkusen: esplosione in un impianto chimico, un morto (Di martedì 27 luglio 2021) Un’enorme colonna di fumo si è levata in cielo, la popolazione di Leverkusen invitata a chiudere le finestre e a restare in casa Paura a Leverkusen, circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno, per la forte esplosione che ha prodotto un incendio in un impianto chimico. La colonna di fumo nero ha spinto la polizia a chiedere ai residenti di rimanere nelle loro case e chiudere porte e finestre. L’evento L’esplosione è avvenuta alle 9.40 ora locale, causando l’incendio nel parco chimico, uno dei più grandi d’Europa. Le cause ... Leggi su zon (Di martedì 27 luglio 2021) Un’enorme colonna di fumo si è levata in cielo, la popolazione diinvitata a chiudere le finestre e a restare in casa Paura a, circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno, per la forteche ha prodotto un incendio in un. La colonna di fumo nero ha spinto la polizia a chiedere ai residenti di rimanere nelle loro case e chiudere porte e finestre. L’evento L’è avvenuta alle 9.40 ora locale, causando l’incendio nel parco, uno dei più grandi d’Europa. Le cause ...

