Katia Beni show per Dovizi Estate

(Di martedì 27 luglio 2021) Al via, A teatro sotto le stelle, la rassegna estiva del teatro di Bibbiena che prende il via stasera martedì 27 luglio, un'iniziativa ideata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, ...

Saràad inaugurare la stagione stasera luglio alle 21.15 con "show ", un entusiasmante assemblaggio di follia e comicità che cresce e cambia sera per sera grazie all'...Ore 20.00: presso il ristorante Il Turista si svolgerà la cena e la seconda parte della premiazione; durante la cena interverrà la comica. Dalle ore 23 alle ore 24: ritiro delle vetture e ...Sarà Katia Beni ad inaugurare la stagione stasera luglio alle 21.15 con “Katia Beni show ”, un entusiasmante assemblaggio di follia e comicità che cresce e cambia sera per sera grazie all’improvvisazi ...Si chiama Dovizi Estate - A teatro sotto le stelle, la rassegna estiva del teatro di Bibbiena che prende il via stasera. Quattro gli spettacoli in programma, che andranno in scena nel palco sotto le s ...