Il mouse più piccolo al mondo

Con misure di 12,6 x 24 x 46 millimetri, Zeromouse si presenta come il mouse wireless più piccolo mai realizzato, quindi ideale per chi apprezza le micro dimensioni e desidera un dispositivo davvero tascabile. I cui limiti sono pochi, poiché dispone di una porta di ricarica usb-c e bluetooth, ed è compatibile con Windows 10, macOS, iOS e Android 9.0 e versioni successive per funzionare su laptop, tablet e smartphone. Utile alleato per le presentazioni nella versione puntatore laser, dal suo ingombro è evidente come possa essere utilizzato ovunque, risultando comodo e leggero (30 grammi) quando si viaggia, ma forse un po' meno quando lo si ...

