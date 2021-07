Green Pass e VerificaC19 | come funziona l’app | Punto Informatico

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - paradoxMKD : RT @Ambrakey1: Green Pass, il durissimo intervento di Massimo Cacciari: 'Roba da regime dispotico. Sperimentazione di massa, non si può tac… - MariaAlessia : RT @euronewsit: Italia divisa verso il green pass. Cresce la protesta, ma anche l'accettazione. Voci dalla piazza: 'Il vero target sono gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Il Sole 24 ORE

A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso mese di aprile, ...Obbligatorio dal 6 agosto per sedersi al bar o in ristoranti al chiuso, ilnon servirà invece per accedere in chiesa. Lo ha precisato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Per messe e funzioni religiose, quindi, non sarà necessaria la certificazione ...Green Pass, si va verso la sua adozione anche a scuola. Entro fine mese scatterà l’obbligo di Green Pass anche per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza Altra situazione ingarbugliata riguarda, inv ...Sul Green Pass si sta liberando (di nuovo) l’istinto manicheo del popolo italiano, perciò, evitiamo di aggiungere commenti strettamente inerenti; mancando la necessaria lucidità, da tutte le parti, (.