Borse di studio VisitINPS Fellowship 2021, domande entro 2 agosto Sul sito dell'Inps il bando di selezione per definire la graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di Borse di studio "VisitINPS Fellowship". Il bando è volto alla realizzazione di progetti di ricerca aventi come oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche mirate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere.

Ultime Notizie dalla rete : Borse studio Kerala, aiuti dalla Chiesa alle famiglie numerose ... mentre i figli che hanno già almeno tre fratelli o sorelle otterranno borse di studio nel college gestito dalla diocesi. P. Joseph Kuttiankal, direttore dell'Apostolato della famiglia, spiega che l'...

Borse di studio per merito. Domande fino al 20 agosto L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Sabrina Serra, rende noto agli interessati che è in pubblicazione il bando per l'erogazione di "Borse di studio per merito in favore degli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità e il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2020 - 2021". Il bando e la ...

