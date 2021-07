Assunzioni 2021, per Anief devono essere assunti anche i precari dalla seconda fascia delle GPS (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nessun passo indietro, sempre avanti: chi è inserito nella in seconda fascia delle GPS deve essere assunto nei ruoli della Pubblica Amministrazione. Lo ribadisce il Presidente del sindacato Anief, Marcello Pacifico, preannunciando nuove battaglie a tutela dei precari della scuola. “Il decreto legge Sostegni Bis – ricorda Pacifico – prevede che possa essere assunto solo chi è nella prima fascia ed ha tre anni di servizio. Ma l’Europa ha accolto il reclamo collettivo su denuncia presentata da Anief e dal Comitato europeo per i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nessun passo indietro, sempre avanti: chi è inserito nella inGPS deveassunto nei ruoli della Pubblica Amministrazione. Lo ribadisce il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, preannunciando nuove battaglie a tutela deidella scuola. “Il decreto legge Sostegni Bis – ricorda Pacifico – prevede che possaassunto solo chi è nella primaed ha tre anni di servizio. Ma l’Europa ha accolto il reclamo collettivo su denuncia presentata dae dal Comitato europeo per i ...

