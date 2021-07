Volley, cosa ha Simone Giannelli? Perché non ha giocato contro la Polonia? Tempi di recupero infortunio (Di lunedì 26 luglio 2021) Simone Giannelli non è sceso in campo contro la Polonia. Il palleggiatore dell’Italia è rimasto precauzionalmente a riposo a causa di un risentimento muscolare al quadricipite femorale destro, accusato nel corso del terzo set della partita vinta due giorni fa contro il Canada. Gli azzurri avevano rimontato da 0-2 e 9-12, proprio quando è iniziato il ribaltone il bolzanino ha iniziato a soffrire e non è riuscito a recuperare per il big match contro i Campioni del Mondo. La Nazionale di Volley maschile ha dovuto fare a meno di un titolare inamovibile e naturalmente il gioco ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)non è sceso in campola. Il palleggiatore dell’Italia è rimasto precauzionalmente a riposo a causa di un risentimento muscolare al quadricipite femorale destro, accusato nel corso del terzo set della partita vinta due giorni fail Canada. Gli azzurri avevano rimontato da 0-2 e 9-12, proprio quando è iniziato il ribaltone il bolzanino ha iniziato a soffrire e non è riuscito a recuperare per il big matchi Campioni del Mondo. La Nazionale dimaschile ha dovuto fare a meno di un titolare inamovibile e naturalmente il gioco ...

