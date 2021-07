Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 17:15 (Di lunedì 26 luglio 2021) Viabilità DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 16.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON L A1 RomaNAPOLI DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE E’ LA CAUSA DI CODE A PARTIRE DA ANAGNI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SU VI AFLAMINI APERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA CASTELNUOVO DI PORTO MENTRE SUL RACCOROD IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E LAURENTINA E A SEGUIRE SI RALLENTA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)DEL 26 LUGLIOORE 16.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON L A1NAPOLI DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE E’ LA CAUSA DI CODE A PARTIRE DA ANAGNI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SU VI AFLAMINI APERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA CASTELNUOVO DI PORTO MENTRE SUL RACCOROD IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E LAURENTINA E A SEGUIRE SI RALLENTA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma E45, proseguono i lavori: prevista la chiusura di due svincoli, come cambia la viabilità ... da martedì a venerdì, per chi viaggia in direzione Roma sarà istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Quarto (chilometro 187+100) con rientro allo svincolo di San Piero in Bagno (chilometro ...

Empolissima in notturna, le modifiche al traffico ... tratto antistante la sede della banca e dell'intersezione con via Roma. I PROVVEDIMENTI Viabilità Empolissima sotto le stelle " Dalle 14 del giorno 27 luglio 2021 fino alle 1 del 28 luglio 2021 e ...

