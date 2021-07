Vaticano, i soldi del Papa per i poveri in paesi off shore: domani al via processo (Di lunedì 26 luglio 2021) Si apre domani alle 9.30 in Vaticano il processo per lo scandalo finanziario legato all’investimento del palazzo londinese di Sloane Avenue. Alla sbarra dieci tra finanzieri, funzionari della Santa Sede e alti prelati, tra cui Angelo Becciu, ex sostituto alla Segreteria di Stato ‘licenziato’ dal Papa e privato delle prerogative legate al cardinalato, che sarà il primo porporato ad essere giudicato con la nuova legge che consente al Tribunale d’Oltretevere di giudicare anche i cardinali nelle cause penali. La mega indagine da cui nasce il processo ha preso avvio dalle denunce presentate rispettivamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Si aprealle 9.30 inilper lo scandalo finanziario legato all’investimento del palazzo londinese di Sloane Avenue. Alla sbarra dieci tra finanzieri, funzionari della Santa Sede e alti prelati, tra cui Angelo Becciu, ex sostituto alla Segreteria di Stato ‘licenziato’ dale privato delle prerogative legate al cardinalato, che sarà il primo porporato ad essere giudicato con la nuova legge che consente al Tribunale d’Oltretevere di giudicare anche i cardinali nelle cause penali. La mega indagine da cui nasce ilha preso avvio dalle denunce presentate rispettivamente ...

