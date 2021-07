Vaccino classe per classe, in Puglia a partire dal 23 agosto (Di lunedì 26 luglio 2021) Sperimentazione in Puglia in tema di somministrazione del Vaccino. Dal 23 agosto saranno le singole scuole, secondo un ordine quotidiano già stabilito, a indicare di volta in volta agli studenti di ognuna delle 7.000 classi delle scuole medie inferiori e superiori in quale hub recarsi, tutti assieme e alla stessa ora, per essere vaccinati “in blocco” innalzando così l’uno con l’altro i livelli di garanzia della salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Sperimentazione inin tema di somministrazione del. Dal 23saranno le singole scuole, secondo un ordine quotidiano già stabilito, a indicare di volta in volta agli studenti di ognuna delle 7.000 classi delle scuole medie inferiori e superiori in quale hub recarsi, tutti assieme e alla stessa ora, per essere vaccinati “in blocco” innalzando così l’uno con l’altro i livelli di garanzia della salute. L'articolo .

Vaccino classe per classe: in Puglia tweet Vaccino classe per classe per i ragazzi fra i 12 e i 18 anni: la Regione Puglia farà scattare questa sperimentazione di massa il 23 agosto con l'obiettivo di riaprire la scuola in presenza il 20 ...

Puglia, arriva il vaccino Covid classe per classe: agli hub 150mila ragazzi «Partiremo il 23 agosto con le prime vaccinazioni delle classi perché vogliamo riaprire la scuola intorno al 20 settembre con la massima tranquillità. Il vaccino classe per classe intende accelerare i ...

