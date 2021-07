Trucchi infallibili per riconoscere un rossetto irrancidito e conservare bene tutti gli altri

Leggi su chedonna

(Di lunedì 26 luglio 2021)o scaduto? Ecco come riconoscerlo subito, evitando di applicarlo! Segui questi consigli preziosi per non sbagliare! Trucco estivo, croce e delizia per tante donne! L’abbronzatura rende più belle e seducenti ma, il caldo, è il nemico numero uno per la tenuta del make up. Ci sono dei piccoli espedienti per far durare di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it