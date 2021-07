Travaglio offende Draghi? E Speranza ci deve mettere una toppa

(Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo la gaffe sul “figlio di papà” ma anche quella frase sul presidente del Consiglio che “non capisce un ca…”.ospite della festa di Articolo 1 finisce per diventare un caso. Eciuna? Esi dissocia Ormai sono quasi 24 ore che il video del direttore del Fatto Quotidiano che attaccaalla festa di Articolo 1 è diventato virale. Le parole “Hanno buttato giù Conte. Avevano fatto degli errori, ma non li hanno mandati via per i loro errori, li ...

Come ricordano Gianni Barbacetto, Marcoe Peter Gomez nel libro Mani pulite a Napoli ... Pensare che possa agire per fare un servizio a qualcun altro mi". Il decreto, in ogni caso, ...... perché è una proposta giusta di Salvatore Morelli Tutti a casa di MarcoStavolta Salvini ... […] di Roberta Zunini È in corsa? "È improprio": Draghi sie non risponde quirinale -...“Draghi è un figlio di papà, un curriculum ambulante. Uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo come ...Il direttore de il Fatto Quotidiano Travaglio contro il Presidente del Consiglio Mario Draghi: "Un figlio di papà, un curriculum ambulante".