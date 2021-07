Terry lascia il ruolo di assistente all'Aston Villa: "Voglio diventare allenatore" (Di lunedì 26 luglio 2021) John Terry si sente pronto per allenare. L'ex difensore del Chelsea ha deciso di concludere la propria avventura come assistente allenatore all'Aston Villa, così da poter essere chiamato da qualche ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Johnsi sente pronto per allenare. L'ex difensore del Chelsea ha deciso di concludere la propria avventura comeall', così da poter essere chiamato da qualche ...

