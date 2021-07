Sgarbi furente | Caro Draghi è inutile che inventi il Green Pass

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi furente

askanews

... anche se non so se il vaccino funzioni fino in fondo, ma per lo meno si garantisce di non prendere una malattia mortale o di non andare in terapia intensiva": così Vittorio, in un video ......UnSimone Coccia Colaiuta , fidanzato della deputata del Partito democratico, Stefania Pezzopane , ha replicato al critico d'arte, intrattenitore televisivo e parlamentare Vittorio, ...ma per lo meno si garantisce di non prendere una malattia mortale o di non andare in terapia intensiva": così Vittorio Sgarbi, in un video postato su Facebook e diretto al presidente del ...Giorgia Meloni, furente per l’esclusione dalla Rai dell’“unico partito dell’opposizione, stimato come il primo in Italia”, ovvero il suo Fratelli ...