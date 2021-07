Salvatore Esposito | «Il bello della seconda volta»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 luglio 2021) Salvatore Esposito è Genny Savastano, Salvatore Esposito non potrebbe essere più diverso da Genny Savastano, il boss di Gomorra che gli ha cambiato la vita e a cui il prossimo autunno dirà addio. Napoletano, 35 anni, cresciuto in una periferia che poteva essere molto difficile, con il pallino della recitazione da sempre, a poco più di vent’anni ha cambiato le carte che aveva in mano: un contratto a tempo indeterminato in un fast-food per un corso di recitazione a Roma. Il resto della storia, la conosciamo tutti. A Gomorra, Fargo, ora aggiunge un film per Sky (Rosanero) che sta girando e la scrittura di un romanzo, il primo. Titolo, Lo Sciamano (in libreria per Sperling & Kupfer). Un thriller avvincente, con parecchi riferimenti al paranormale. Protagonista, l’investigatore Christian Costa, esperto di delitti rituali. «È sempre un’emozione quando crei qualcosa di tuo», racconta l’attore, «Indipendentemente dal risultato, cerco sempre di dare tutto me stesso e dopo sono curioso di capire. Di capire che cosa è venuto fuori da un qualcosa in cui ci ho messo così tanto». Lo Sciamano ha deciso di scriverlo a Chicago, sul set della quarta stagione di Fargo:«Da tempo cercavo di scrivere, di pensare a personaggi che mi piacerebbe interpretare, e così mi è venuto in mente lui. È venuta fuori la sua biografia, il suo passato, il suo trauma. E ci ho messo dentro anche quello che ha condizionato me».