Matteo non ce l'ha fatta, morto il 25enne caduto con la moto sul ponte di Grado (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Muore a 29 anni nello schianto sul Vallone: chi era… Folgorato mentre lavora all'impianto fotovoltaico,… Giovane specialista dei furti ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Muore a 29 anni nello schianto sul Vallone: chi era… Folgorato mentre lavora all'impianto fotovoltaico,… Giovane specialista dei furti ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FESTA DI ITALIA VIVA A Rignano non c’è neanche Matteo. Finisce deserta la kermesse [di Giacomo Salvini] - ZZiliani : Eccolo qui. Se alle Olimpiadi ci fosse la disciplina del salto sul carro (dei vincitori, va bene anche se meridiona… - FiorellaMannoia : Non accetto quasi mai richieste di dediche dal palco, ma ieri sera era una cosa speciale,Giusva ha fatto a sorpresa… - gemmaantonello : RT @AndreaLompio53: Il #PD: 'se Matteo non sostiene Enrico, con noi ha chiuso.' Sfido chiunque a ricordare una sola volta in cui il partit… - bronzoceleste : MATTEO PIANO as TSUKISHIMA KEI centrali, indossano la maglia numero 11, sono la stessa persona e le motivazioni no… -