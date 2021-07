Maria De Filippi parla di Raffaella Carrà e del rapporto che avevano (Di lunedì 26 luglio 2021) Il rapporto tra Maria e Raffaella In una bella intervista rilasciata a La Stampa, Maria De Filippi ha affrontato tanti temi e ha avuto la possibilità di parlare e ricordare Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio all’età di 78 anni. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno e ha scosso tutti, colleghi, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 luglio 2021) IltraIn una bella intervista rilasciata a La Stampa,Deha affrontato tanti temi e ha avuto la possibilità dire e ricordare, scomparsa il 5 luglio all’età di 78 anni. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno e ha scosso tutti, colleghi, L'articolo proviene da Novella 2000.

