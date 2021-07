L’ultimo miglio secondo Figliuolo: vaccinare dai 12 anni in su per riaprire le scuole (Di lunedì 26 luglio 2021) «Con le vaccinazioni stiamo procedendo molto bene, a ritmo di circa 500mila al giorno. Ora, più o meno il 55% della popolazione vaccinabile ha effettuato il richiamo. Avevo promesso che, a fine luglio, saremmo stati al 60% e con questi ritmi ci arriveremo sicuramente. Perché gli italiani hanno capito che solo immunizzandoci tutti insieme si può sconfiggere il virus. C’è ancora un pezzo di strada fa fare, ma siamo alL’ultimo miglio e io sono fiducioso». Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo lo dice in un colloquio con La Stampa. Mentre nel fine settimana si sono tenute le manifestazioni contro l’obbligo del Green Pass, il ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 luglio 2021) «Con le vaccinazioni stiamo procedendo molto bene, a ritmo di circa 500mila al giorno. Ora, più o meno il 55% della popolazione vaccinabile ha effettuato il richiamo. Avevo promesso che, a fine luglio, saremmo stati al 60% e con questi ritmi ci arriveremo sicuramente. Perché gli italiani hanno capito che solo immunizzandoci tutti insieme si può sconfiggere il virus. C’è ancora un pezzo di strada fa fare, ma siamo ale io sono fiducioso». Il commissario per l’emergenza Francescolo dice in un colloquio con La Stampa. Mentre nel fine settimana si sono tenute le manifestazioni contro l’obbligo del Green Pass, il ...

