Jazz'Out, a Troia il contest per i giovani che credono nella loro terra (Di lunedì 26 luglio 2021) Tre giornate - 28 - 29 e 30 luglio - che eleggono la Città di Troia a fulcro e centro propulsore del Sud che riparte dai propri giovani per contrastare lo spopolamento attraverso formazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Jazz Out Jazz'Out, a Troia il contest per i giovani che credono nella loro terra Nella 'città del Rosone' arriva Jazz'Out, contest rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni che vogliono investire talento e idee per rivoluzionare i propri borghi cominciando dal restituire nuova vita ...

