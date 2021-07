Incendi in Sardegna, Giorgia Palmas: “Ho il cuore spezzato, pene severe a chi causa questi inferni” (Di lunedì 26 luglio 2021) La showgirl sarda esprime tutto il suo dolore per le condizioni in cui versa la sua terra in questi giorni, a causa dei devastanti Incendi a est della regione. Con un post su Instagram esprime tutto il suo dolore e ringrazia le forze dell’ordine: “Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 26 luglio 2021) La showgirl sarda esprime tutto il suo dolore per le condizioni in cui versa la sua terra ingiorni, adei devastantia est della regione. Con un post su Instagram esprime tutto il suo dolore e ringrazia le forze dell’ordine: “Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange ila sapere di tanti animali morti tra le fiamme”. L'articolo proviene da City Roma News.

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - UnioneSarda : #Sardegna - Un'immagine che vale più di mille parole: il confronto tra le immagini satellitari del 22 luglio con qu… - rosina_70 : RT @PasqPugliese: Per fronteggiare gli #incendi in #Sardegna sono in arrivo 2 #Canadair dalla Francia.Ricordo che stiamo acquistando 90 #ca… - eclettica_x : RT @xchetendenza: Per chi volesse dare una mano alle popolazioni e ai territori colpiti dagli incendi in Sardegna, ecco raccolte fondi orga… -