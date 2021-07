Il grande malcontento dei “paesi produttori di bebè” 

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 luglio 2021) "A metà giugno di quest’anno, una proposta di legge per vietare le Gpa (estazione per altri) internazionali è stata depositata al parlamento russo” scrive Betty Mahaur su Valeurs Actuelles. “La pratica della Gpa internazionale è autorizzata in Russia dalla caduta del regime comunista. Questa proposta di legge rappresenta una forte rottura dopo anni di evoluzioni giuridiche pro-Gpa. Il cambiamento è avvenuto con la crisi sanitaria, che ha reso visibili le inevitabili conseguenze delle Gpa internazionali. I motivi della proposta di legge documentano una serie di drammi accaduti nel 2020 in Russia. La crisi sanitaria e la chiusura delle frontiere hanno colto di sorpresa tutta ...