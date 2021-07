Finali e semifinali Day 3 | l’ Italnuoto fa la storia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Si sblocca finalmente il medagliere dell’. Nella notte italiana (mattinata giapponese) la squadra italiana è riuscita a raggiungere risultati incredibili in discipline che non ci vedevano sul podio da diversi anni. Oggi gli azzurri hanno scritto lastrappando una storica medaglia di bronzo nei 100 rana maschili e un memorabile argento nella staffetta 4×100 maschile, che ci aveva dato già tante soddisfazioni in batteria. Il programma della nottata ha visto scendere in vasca atleti di moltissime specialità pere semi. 100 Farfalla donne finale 200 stile libero uomini ...

Thomas Ceccon terzo in batteria nelle semifinali dei 100 dorso: entra in finale con il quarto tempo. "Da sempre, in ogni allenamento, sognavo quei 15 metri", ha dichiarato Martinenghi a fine gara. Il programma di oggi 26 luglio Ore 23:30 - TRIATHLON Ore 3:50 - NUOTO femminile 100 metri rana (semifinali): MARTINA CARRARO Ore 4:00 - JUDO