Ex concorrente di Amici dichiara | “Sono morto per un secondo”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Exdifinisce in ospedale per un’infezione al miocardio Exdisi sfoga con i suoi followers su Instagram e: “per un. Ora mi hanno spostato dalla camera intensiva a quella normale,ancora sotto controllo. Ho deciso di fare questo video per testimoniare, magari è d’aiuto a L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

unjversxle : vi piaceva qualche concorrente di amici quest’anno? #Tiziaparty - Sharemoonlight_ : RT @koala_moonlight: tancredi prossimo concorrente di amici nella categoria ballo - xghost_moonz : RT @koala_moonlight: tancredi prossimo concorrente di amici nella categoria ballo - Reberebby215 : RT @koala_moonlight: tancredi prossimo concorrente di amici nella categoria ballo - nicole_plume : RT @koala_moonlight: tancredi prossimo concorrente di amici nella categoria ballo -

Ultime Notizie dalla rete : concorrente Amici

Oggi sembra che Tommaso Zorzi abbia finalmente trovato la serenità e in tanti non vedono l'ora di saperne di più in merito alla sua liaison con l'exdi. I due si decideranno a ......di Maria De Filippi e ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Tutta colpa mia, raggiungendo così la notorietà. Di recente è tornata sul palco dell'Ariston come...Spuntano cattive WhatsApp con unn nuovo aggiornamento di Telegram che mette in pericolo l'applicazione: a breve il possibile sorpasso?Amici 20, Rosa Di Grazia a Ischia: con lei un ex tronista di Uomini e Donne. La ballerina di Amici e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno fa ...