Doctor Who 13 sarà una storia singola, ecco il trailer (Di lunedì 26 luglio 2021) Svelato il trailer della tredicesima stagione di Doctor Who, che cambia formula e seguirà un'unica storia; la nuova stagione sarà composta da otto episodi. L'emergenza sanitaria ha spinto Doctor Who a fare una scelta narrativa mai sperimentata nell'era moderna: dedicare un'intera stagione a una storia singola. Lo si intuisce dal primo trailer della tredicesima stagione firmata dallo showrunner Chris Chibnall, presentato nel corso del San Diego Comic-Con@Home. La tredicesima stagione di Doctor Who sarà composta solo da otto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021) Svelato ildella tredicesima stagione diWho, che cambia formula e seguirà un'unica; la nuova stagionecomposta da otto episodi. L'emergenza sanitaria ha spintoWho a fare una scelta narrativa mai sperimentata nell'era moderna: dedicare un'intera stagione a una. Lo si intuisce dal primodella tredicesima stagione firmata dallo showrunner Chris Chibnall, presentato nel corso del San Diego Comic-Con@Home. La tredicesima stagione diWhocomposta solo da otto ...

Advertising

xeratdragons : Doctor Who 13: il trailer della nuova stagione - - iacomary97 : Mia madre ha preso un oggetto della Thun, è fan della marca, è da ieri che lo sto dipingendo. Visto che ho sentito… - Teleblogmag : Ecco il primo trailer della 13° stagione di #DoctorWho! - ErynithMawen : Bene, da ieri sera sono ufficialmente in pari con Doctor Who, non era mai successo! ?? Finalmente potrò aspettare an… - Stay_Nerd : Doctor Who: rilasciato il teaser trailer della tredicesima stagione -